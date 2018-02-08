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    Президентские выборы в Венесуэле назначили на 22 апреля

    Мадуро заверил, что в случае победы продолжит выстраивать политику, необходимую для укрепления экономической системы

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Выборы президента Венесуэлы пройдут 22 апреля 2018 года. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила на пресс-конференции глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена.

    "Реализация выборов назначена на 22 апреля этого года", - сказала Лусена. 

    Ее выступление транслировалось в эфире местного телевидения.

    Действующий президент Николас Мадуро 2 февраля был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы. Политик заверил, что в случае победы продолжит "выстраивать политику, необходимую для укрепления экономической системы" Боливарианской Республики. 

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