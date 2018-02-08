Президентские выборы в Венесуэле назначили на 22 апреля

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Выборы президента Венесуэлы пройдут 22 апреля 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила на пресс-конференции глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена.

"Реализация выборов назначена на 22 апреля этого года", - сказала Лусена.

Ее выступление транслировалось в эфире местного телевидения.

Действующий президент Николас Мадуро 2 февраля был официально провозглашен кандидатом на высший государственный пост на заседании Единой социалистической партии Венесуэлы. Политик заверил, что в случае победы продолжит "выстраивать политику, необходимую для укрепления экономической системы" Боливарианской Республики.