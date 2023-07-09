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Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися

Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися Явка на президентских выборах в Узбекистане на 11:00 по местному времени составила 33,54 процента.
Другие страны
9 июля 2023 г. 11:36
Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися

Явка на президентских выборах в Узбекистане на 11:00 по местному времени составила 33,54 процента.

Как передает Report, по данным ЦИК Узбекистана, уже проголосовал более 6,4 миллиона человек, включенных в списки для голосования.

Отметим, что порог явки для признания выборов состоявшимися в Узбекистане составляет 33%.

Напомним, что участки для голосования на выборах открылись в 8:00 утра по местному времени. Всего начали работу 10 784 избирательных участка, включая 56 участков в 39 странах за пределами страны.

Гражданам предоставлена возможность голосовать до 20:00 по местному времени.

Общее число зарегистрированных избирателей, имеющих право принять участие в выборах президента, составляет почти 19,6 миллиона человек. По данным ЦИК Узбекистана, с 28 июня по 1 июля досрочное голосование уже воспользовалось 376 623 гражданина республики.

Напомним, президентские выборы, запланированные на 9 июля, станут первыми после принятия поправок в конституцию на основе результатов референдума, состоявшегося 30 апреля 2023 года.

Поправки в конституцию предусматривают увеличение срока полномочий президента с 5 до 7 лет.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda prezident seçkiləri baş tutmuş hesab edilib

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