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Президентские выборы в Шри-Ланке состоятся 21 сентября

Президентские выборы в Шри-Ланке состоятся 21 сентября Выборы президента Шри-Ланки пройдут 21 сентября текущего года.
Другие страны
26 июля 2024 г. 09:04
Президентские выборы в Шри-Ланке состоятся 21 сентября

Выборы президента Шри-Ланки пройдут 21 сентября текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Избирательная комиссия островного государства.

"Принимая во внимание, что срок работы действующего президента истекает 17 ноября 2024 года, <…> комиссия назначает 21 сентября 2024 года датой проведения голосования на выборах", - сказано в распоряжении избиркома.

Кандидатов на пост главы государства партии должны выдвинуть до 15 августа.

Ожидается, что в предстоящих выборах будут участвовать три кандидата. Кроме действующего лидера Ранила Викрамасингхе, на пост главы государства будут претендовать лидер оппозиционной партии "Объединенная народная сила" (United People's Power, UPP) Саджит Премадаса и глава политического альянса "Национальная народная власть" (National People's Power, NPP) Анура Кумара Диссанаяке.

Президент Шри-Ланки избирается на пять лет путем прямых всеобщих выборов. Пребывание главы государства на посту ограничено двумя сроками. Последние прямые президентские выборы в стране состоялись в 2019 году, на них одержал победу кандидат от Народного фронта Шри-Ланки Готабайя Раджапакса. Однако в июле 2022 года на фоне протестов он ушел в отставку. Преемником Раджапаксы стал Викрамасингхе.

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