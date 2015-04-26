Президентские выборы в Казахстане завершились

Астана. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Казахстане завершились внеочередные президентские выборы.

Как сообщает командированный в Астану корреспондент Report, избирательные участки закрылись в 8 часов вечера по местному времени. Всего по стране и в дипломатических миссиях Казахстана за рубежом был открыт 9741 избирательный участок.

Правом голоса на этих выборах обладали более 9 млн. человек. Как сообщили журналистам в ЦИК, явка избирателей на 18:00 составила 86,69%, что позволяет считать выборы состоявшимися.

В настоящее время ведется подсчет голосов.

Отметим, что за президентское кресло в Казахстане борются действующий президент Нурсултан Назарбаев (партия "Нур Отан"), Тургун Сыздыков (Коммунистическо-народная партия) и самовыдвиженец Абельгази Кусаинов.