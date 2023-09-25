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Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря

Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря Президентские выборы в Египте пройдут с 10 по 12 декабря.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 16:37
Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря

Президентские выборы в Египте пройдут с 10 по 12 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава национальной избирательной комиссии Валид Хамза.

"Египетские власти приглашают граждан страны, имеющих право голоса, принять участие в выборах президента республики, которые пройдут на территории Египта с 10 по 12 декабря 2023 года", - приводит его слова национальное телевидение. Хамза добавил, что голосование на выборах главы египетского государства за пределами страны пройдет с 1 по 3 декабря.

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Версия на английском языке Presidential elections in Egypt to be held December 10-12

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