Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря

Президентские выборы в Египте пройдут с 10 по 12 декабря.

Президентские выборы в Египте пройдут с 10 по 12 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава национальной избирательной комиссии Валид Хамза.

"Египетские власти приглашают граждан страны, имеющих право голоса, принять участие в выборах президента республики, которые пройдут на территории Египта с 10 по 12 декабря 2023 года", - приводит его слова национальное телевидение. Хамза добавил, что голосование на выборах главы египетского государства за пределами страны пройдет с 1 по 3 декабря.