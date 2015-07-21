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    ​Президентские выборы в Бурунди проходят на фоне взрывов и перестрелок в столице

    В ночь с понедельника на вторник в результате взрывов и перестрелок погибли, по меньшей мере, два человек, включая полицейского

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Несколько взрывов прогремели во вторник в столице Бурунди Бужумбуре перед открытием избирательных участков, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщают полиция и очевидцы, в ночь с понедельника на вторник в результате взрывов и перестрелок погибли, по меньшей мере, два человек, включая полицейского. Также сообщается о взрыве в деловом районе Бужумбуре. По данным полиции, в результате него никто не пострадал.

    Во вторник в Бурунди проходят президентские выборы. Около 11,5 тыс. избирательных участков должны открыться по всей территории страны. Избирком ожидает высокую явку, при общем количестве зарегистрированных избирателей в 3,8 млн. человек.

    Избирательные участки начали работу в 06.00 по местному времени, закроются в 16.00.

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