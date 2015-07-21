​Президентские выборы в Бурунди проходят на фоне взрывов и перестрелок в столице

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Несколько взрывов прогремели во вторник в столице Бурунди Бужумбуре перед открытием избирательных участков, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщают полиция и очевидцы, в ночь с понедельника на вторник в результате взрывов и перестрелок погибли, по меньшей мере, два человек, включая полицейского. Также сообщается о взрыве в деловом районе Бужумбуре. По данным полиции, в результате него никто не пострадал.

Во вторник в Бурунди проходят президентские выборы. Около 11,5 тыс. избирательных участков должны открыться по всей территории страны. Избирком ожидает высокую явку, при общем количестве зарегистрированных избирателей в 3,8 млн. человек.

Избирательные участки начали работу в 06.00 по местному времени, закроются в 16.00.