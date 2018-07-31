Президентские выборы в Афганистане пройдут в апреле 2019 года

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Независимая избирательная комиссия сообщила о проведении президентских выборов в Афганистане 20 апреля 2019 года, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Парламентские выборы в Афганистане пройдут в октябре. В апреле президент Ашраф Гани объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах.

Отметим, что президент в Афганистане избирается на основе всеобщего, тайного и прямого голосования сроком на 5 лет. Может быть переизбран на второй срок.