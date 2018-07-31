 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президентские выборы в Афганистане пройдут в апреле 2019 года

    © UN

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Независимая избирательная комиссия сообщила о проведении президентских выборов в Афганистане 20 апреля 2019 года, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Парламентские выборы в Афганистане пройдут в октябре. В апреле президент Ашраф Гани объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах.

    Отметим, что президент в Афганистане избирается на основе всеобщего, тайного и прямого голосования сроком на 5 лет. Может быть переизбран на второй срок. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi