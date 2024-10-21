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Президентом Вьетнама стал Лыонг Кыонг

Президентом Вьетнама стал Лыонг Кыонг Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама избрало постоянного члена секретариата Центрального комитета правящей Коммунистической партии генерала Лыонг Кыонга новым президентом страны.
Другие страны
21 октября 2024 г. 13:50
Президентом Вьетнама стал Лыонг Кыонг

Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама избрало постоянного члена секретариата Центрального комитета правящей Коммунистической партии генерала Лыонг Кыонга новым президентом страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания парламента ведет Вьетнамское информационное агентство.

Его выдвинули кандидатом в президенты сегодня, 21 октября. Выборы в стране прошли в связи с тем, что действующий глава государства То Лам, занявший пост в мае, был избран генеральным секретарем ЦК правящей партии. Более двух месяцев он совмещал должности.

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