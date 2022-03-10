Президентом Венгрии впервые может стать женщина

Сегодня в Венгрии состоятся выборы президента, по итогам которых этот пост впервые может занять женщина.

Сегодня в Венгрии состоятся выборы президента, по итогам которых этот пост впервые может занять женщина.

Как передает Report, ожидается, что новым главой государства станет Каталин Новак - кандидат от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", являвшаяся до недавнего времени министром по делам семьи.

Нынешний президент Венгрии 62-летний Янош Адер проработал на этом посту начиная с 2012 года два пятилетних срока подряд - максимальное время, отведенное конституцией страны. Срок его полномочий заканчивается 10 мая.

В соответствии с основным законом, президента Венгрии путем тайного голосования избирает Государственное собрание (однопалатный парламент). Чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата, необходимо заручиться поддержкой не менее чем 20% депутатов. Для победы в первом туре требуется набрать две трети голосов, а правящая коалиция в составе "ФИДЕС" и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) располагает именно таким количеством депутатских мест.

ХДНП также поддержала кандидатуру 44-летней Новак. Поэтому ее победа над единственным соперником - кандидатом оппозиционных партий, 79-летним профессором экономики Петером Роной - не вызывает сомнений. Если же этого вдруг не произойдет, то на следующий день может быть назначен второй тур выборов, но, поскольку его победитель определяется простым большинством голосов, он станет чистой формальностью.