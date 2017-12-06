Президентом Швейцарии стал Алан Берсе

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Швейцарии избрал нового президента страны на 2018 год, им станет нынешний министр внутренних дел Алан Берсе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, совместное заседание двух палат швейцарского парламента транслировались в прямом эфире.

Берсе был избран подавляющим большинством в 192 голоса из 228. Вице-президентом на 2018 год на заседании избран глава Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Ули Маурер.

Должность президента в Швейцарии поочередно занимают все члены Федерального совета и она носит скорее номинальный характер. Все судьбоносные для страны решения принимаются совместно членами Федерального совета. Однако при равенстве голосов на заседании его голос становится решающим.

Берсе займет кресло президента Швейцарии 1 января 2018 года.