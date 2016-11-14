Президентом Молдавии избран выступающий за сближение с Россией социалист Игорь Додон

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Лидер выступающей за сближение с Россией Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон (ПСРМ) победил с солидным отрывом на выборах президента Молдавии.

Как передает Report, по предварительным данным ЦИК, после подсчета 98% бюллетеней, он получил 54,4% голосов.

Его соперник - единый кандидат от проевропейской оппозиции - глава Партии действия и солидарности (ПДС) Майя Санду, заручилась поддержкой 45,5 % избирателей. Подсчет оставшихся 2% не может изменить расклада - осталось подсчитать менее 100 тыс. голосов, а разница между кандидатами уже составила более 140 тыс.

"Мы одержали победу. Я поздравляю Майю Санду с достойным результатом на выборах и заверяю, что буду президентом как тех, кто голосовал за меня, так и тех, кто был против", - заявил Додон, принимая поздравления в ходе пресс-конференции в своем штабе. Он призвал разочарованных сторонников своей соперницы соблюдать спокойствие. "Нельзя допустить противостояния в обществе", - отметил он.