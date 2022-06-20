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Президентом Колумбии впервые станет представитель левых сил

Президентом Колумбии впервые станет представитель левых сил Сенатор Густаво Петро побеждает во втором туре выборов президента Колумбии. По итогам подсчета 99,7% бюллетеней он набирает 50,49% голосов.
Другие страны
20 июня 2022 г. 05:07
Президентом Колумбии впервые станет представитель левых сил

Сенатор Густаво Петро побеждает во втором туре выборов президента Колумбии. По итогам подсчета 99,7% бюллетеней он набирает 50,49% голосов.

Как передает Report со ссылкой на AFP, его соперник, основатель движения "Лига антикоррупционных правителей" Родольфо Эрнандес признал поражение. Господин Петро станет первым президентом от левых сил.

Действующий президент Колумбии Иван Дуке поздравил своего будущего преемника. "Я позвонил Густаво Петро, чтобы поздравить его как избранного президента", - написал господин Дуке в Twitter.

Петро также поздравили лидеры ряда иностранных государств. Президент Кубы назвал его победу "исторической и всенародной". Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Колумбию братской страной, хотя отношения с ней были разорваны в 2019 году. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал победу господина Петро "концом проклятия и рассветом для братского народа".

62-летний Густаво Петро в студенческие годы был членом леворадикальной партизанской группировки M-19. В 1985 году был осужден на 18 месяцев по обвинению в хранении оружия. После освобождения он участвовал в создании партии "Демократический альянс M-19". Она участвовала в разработке конституции 1991 года. В разные годы он работал членом Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) и сенатором. В 2012–2015 годах был мэром Боготы. Петро намерен восстановить дипотношения с Венесуэлой и рассмотреть изменения условий соглашения о свободной торговле с США.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiya keçirilən prezident seçkilərində senator Qustavo Petro lider olub

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