Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла

Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии в ходе голосования на совместном заседании обеих палат парламента республики.
Как передает Report, подсчет голосов транслируется на сайте нижней палаты национального парламента.
Маттарелла преодолел необходимый порог в 505 голосов.
Его избрание стало возможным после обращения к нему ведущих политических сил страны и руководителей регионов. Ранее 80-летний бывший судья Конституционного суда неоднократно давал понять, что не заинтересован во втором семилетнем мандате.