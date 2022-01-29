Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла

Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии в ходе голосования на совместном заседании обеих палат парламента республики.

Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии в ходе голосования на совместном заседании обеих палат парламента республики.

Как передает Report, подсчет голосов транслируется на сайте нижней палаты национального парламента.

Маттарелла преодолел необходимый порог в 505 голосов.

Его избрание стало возможным после обращения к нему ведущих политических сил страны и руководителей регионов. Ранее 80-летний бывший судья Конституционного суда неоднократно давал понять, что не заинтересован во втором семилетнем мандате.