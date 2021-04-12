Президентом Эквадора стал бывший банкир

Бывший банкир Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское "Движение КРЕО", получил наибольшее число голосов во втором туре президентских выборов в Эквадоре

Бывший банкир Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское "Движение КРЕО", получил наибольшее число голосов во втором туре президентских выборов в Эквадоре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют итоги, обнародованные Национальным избирательным советом (НИС) южноамериканской страны.

По предварительным данным, полученным после обработки 98,05% бюллетеней, Лассо заручился поддержкой 52,48% избирателей. Его соперник Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", заручился поддержкой 47,52% избирателей и уже признал поражение.