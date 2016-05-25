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    ​Президентом Доминиканской Республики переизбран Данило Медина

    Медина от Доминиканской партии освобождения набрал 61,79%

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Центральный избирательный совет Доминиканской Республики во вторник опубликовал очередной бюллетень по итогам всеобщих выборов в стране, согласно которому президентом переизбран действующий глава государства Данило Медина.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по итогам подсчета 98,67% голосов Медина от Доминиканской партии освобождения набрал 61,79%.

    Оставшиеся неподсчитанными бюллетени уже никак не могут повлиять на исход голосования. Таким образом, 64-летний Медина, возглавивший страну в 2012 году, победил уже в первом туре, прошедшем 15 мая.

    Его основной конкурент, представитель Современной революционной партии Луис Абинадер получил 34,96%.

    Выборы в Доминикане были отмечены насилием, когда прямо на избирательных участках после их закрытия были убиты шесть человек. Кроме того, избирательные власти сообщали о многочисленных фактах подкупа со стороны политических партий, причем не избирателей, а членов избирательных комиссий.

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