​Президентом Доминиканской Республики переизбран Данило Медина

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Центральный избирательный совет Доминиканской Республики во вторник опубликовал очередной бюллетень по итогам всеобщих выборов в стране, согласно которому президентом переизбран действующий глава государства Данило Медина.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по итогам подсчета 98,67% голосов Медина от Доминиканской партии освобождения набрал 61,79%.

Оставшиеся неподсчитанными бюллетени уже никак не могут повлиять на исход голосования. Таким образом, 64-летний Медина, возглавивший страну в 2012 году, победил уже в первом туре, прошедшем 15 мая.

Его основной конкурент, представитель Современной революционной партии Луис Абинадер получил 34,96%.

Выборы в Доминикане были отмечены насилием, когда прямо на избирательных участках после их закрытия были убиты шесть человек. Кроме того, избирательные власти сообщали о многочисленных фактах подкупа со стороны политических партий, причем не избирателей, а членов избирательных комиссий.