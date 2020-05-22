Наверх

Президенты Турции и Ирака обсудили борьбу с пандемией

​Президенты Турции и Ирака обсудили борьбу с пандемией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иракским коллегой Бархамом Салехом, в ходе которого обсуждалось сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.

Согласно информации, лидеры также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и региональным событиям.

Руководители Турции и Ирака поздравили друг друга по случаю праздника Рамазан.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!