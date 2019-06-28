Белый дом: Президенты США и России обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Венесуэле и Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп намерены продолжать дискуссии по модели контроля над вооружениями XXI века.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении Белого дома в Twitter по итогам встречи на полях саммита G20 в японской Осаке.

"Президент Дональд Трамп только что завершил встречу с президентом Путиным. Они оба согласились, что улучшение отношений - в интересах обеих стран и интересах всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину", - говорится в сообщении.

Наряду с этим, главы государств в ходе встречи в Осаке договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями.

"Президенты договорились, что две страны продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай", - говорится в заявлении.

Как уточнили в Белом доме, Дональд Трамп и его российский коллега согласились, что улучшение отношений между РФ и США было бы в интересах всего мира. Отмечается, что на переговорах президенты обсудили, в частности, нынешнее состояние двухсторонних отношений.