Президенты США и Франции провели переговоры

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном готовящийся саммит "большой семерки", Гонконг и Ливию.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп обсудил с президентом Макроном прогресс в созыве G7. Лидеры также обсудили вопросы взаимной обеспокоенности, включая Гонконг, Ливию и безопасность телекоммуникаций", - говорится в заявлении Дира.

Это уже второй разговор Трампа с Макроном за три дня.