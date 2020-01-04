Президенты Франции и Ирака провели телефонные переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу провел телефонные переговоры со своим иракским коллегой Берхамом Салехом, лидеры договорились продолжать контакты для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации, говорится в коммюнике Елисейского дворца, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Республики сегодня утром поговорил с президентом Ирака Берхамом Салехом. Перед лицом растущей напряженности, Макрон подтвердил свою приверженность безопасности и суверенитету Ирака", - написано в заявлении.

Там говорится, что "два президента условились оставаться в тесном контакте, чтобы избежать дальнейшего роста напряженности и действовать во имя стабильности Ирака и региона в целом".