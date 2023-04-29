Президентам Чехии и Словакии пришлось спуститься в убежище из-за воздушной тревоги в Киеве

Президентам Чехии и Словакии Петру Павлу и Зузане Чапутовой пришлось укрыться в гостиничном убежище в подземном гараже отеля во время воздушной тревоги в Киеве.

Президентам Чехии и Словакии Петру Павлу и Зузане Чапутовой пришлось укрыться в гостиничном убежище в подземном гараже отеля во время воздушной тревоги в Киеве.

Об этом Report сообщает со ссылкой на чешское издание Novinki .

По его сведениям, во время тревоги Петр Павел был в гостинице, однако ему пришлось прервать свою программу и спуститься в подвал здания вместе со словацким коллегой.

Тем не менее, указывает издание, чешский президент продолжил свою программу и встретился в убежище с представителями крымских татар.

Отметим, что президенты Чехии и Словакии 28 апреля прибыли в Украину.