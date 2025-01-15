Президента Южной Кореи арестовали после добровольной явки к следователям

Следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже.

Следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Рёнхап".

Согласно информации, колонна автомобилей, в одном из которых, предположительно, находится президент Юн Сок Ёль, покинула территорию резиденции и движется в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).

"Управление арестовало президента Юн Сок Ёля по обвинению в руководстве мятежом", — пишет агентство.

Сам президент назвал свой арест "добровольной явкой" на допрос, чтобы избежать "кровопролития", и отказался признать законность расследования.