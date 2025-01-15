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Президента Южной Кореи арестовали после добровольной явки к следователям

Президента Южной Кореи арестовали после добровольной явки к следователям Следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже.
Другие страны
15 января 2025 г. 06:48
Президента Южной Кореи арестовали после добровольной явки к следователям

Следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Рёнхап".

Согласно информации, колонна автомобилей, в одном из которых, предположительно, находится президент Юн Сок Ёль, покинула территорию резиденции и движется в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).

"Управление арестовало президента Юн Сок Ёля по обвинению в руководстве мятежом", — пишет агентство.

Сам президент назвал свой арест "добровольной явкой" на допрос, чтобы избежать "кровопролития", и отказался признать законность расследования.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Prezidenti həbs olunub

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