Президента США рассмешил вопрос телеведущего

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президента США рассмешил вопрос американского журналиста и ведущего программы The Daily Show Джона Стюарта, который спросил кого бомбят Штаты на Ближнем Востоке.

Как отмечает Report, Джон Стюарт поинтересовался у американского президента: "На стороне какой команды США играет на Ближнем Востоке?" и перечислил альянсы Вашингтона с различными силами в регионе против других сил.

"Это не совсем верно, но сойдет", - прокомментировал Барак Обама.

Тогда ведущий продолжил: "Кого мы бомбим?"

В ответ Барак Обама рассмеялся.