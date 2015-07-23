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    Президента США рассмешил вопрос телеведущего

    Телеведущий спросил, кого бомбят Штаты на Ближнем Востоке

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президента США рассмешил вопрос американского журналиста и ведущего программы The Daily Show Джона Стюарта, который спросил кого бомбят Штаты на Ближнем Востоке.

    Как отмечает Report, Джон Стюарт поинтересовался у американского президента: "На стороне какой команды США играет на Ближнем Востоке?" и перечислил альянсы Вашингтона с различными силами в регионе против других сил.

    "Это не совсем верно, но сойдет", - прокомментировал Барак Обама. 

    Тогда ведущий продолжил: "Кого мы бомбим?"

    В ответ Барак Обама рассмеялся.

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