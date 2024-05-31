Президента Молдовы вызовут в суд в качестве свидетеля по делу о концессии аэропорта

Президент Молдовы Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан будут вызваны в суд в качестве свидетелей по делу о концессии аэропорта Кишинева.

Президент Молдовы Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан будут вызваны в суд в качестве свидетелей по делу о концессии аэропорта Кишинева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, районный суд Кишинева одобрил соответствующую просьбу адвоката экс-премьера Юрия Лянкэ.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы обвинила Лянкэ и некоторых других высокопоставленных чиновников в нанесении ущерба государству при передаче в концессию аэропорта. Обвинение полагает, что аэропорт был сдан в концессию "в интересах преступной группы и преступной организации, нанесшей государству материальный ущерб на сумму более 392 млн леев (22 млн долларов США - прим. ТАСС)". Защита обвиняемых потребовала заслушать Санду и Речана, которые были членами кабинета, принимавшего это решение.

Кишиневский аэропорт был передан в концессию российскому консорциуму Avia Invest сроком на 49 лет в 2013 году. Арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса около 245 млн евро, увеличивать объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% от доходов.

Следствие, возбужденное по инициативе властей, считает, что государству был нанесен ущерб. В Avia Invest решение властей назвали незаконным и заявили, что оспорят его в международном суде. Компания намерена требовать возврата более 90 млн евро, вложенных в модернизацию воздушной гавани.