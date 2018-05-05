Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Путина

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Президент Литвы Даля Грибаускайте и посол страны в Москве Ремигиюс Мотузас не получили приглашение на инаугурацию президента России Владимира Путина 7 мая. Как передает Report, об этом сообщает издание "Izinios".

В пресс-службе администрации литовского президента сообщили, что к настоящему моменту приглашение на церемонию получено не было.

МИД Литвы уточнило, что до конца рабочего дня пятницы приглашение не пришло и в посольство Литвы в Москве.

В министерстве подчеркнули, что примут решение об участии в церемонии после получения приглашения.