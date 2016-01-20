​Президента Латвии срочно проперируют на сердце

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Президенту Латвии Раймонду Вейонису сделают срочную операцию на сердце, сообщает Report со ссылкой на Delfi.

"Представители Центра кардиологии клиники им. Страдиня сообщили, что у президента Латвии Раймонда Вейониса констатирована инфекционная болезнь (сепсис) с первичным очагом на клапанах сердца. Чтобы ограничить ее дальнейшее распространение, принято решение провести операцию на сердце", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Как отмечается, на данный момент глава Латвии проходит дополнительные обследования. В клинике отмечают, что Вейонис и его семья дали согласие на проведение операции.

18 января Р. Вейонис был доставлен в Восточную клиническую университетскую больницу. Пресс-служба президента подтвердила, что Вейонис лечится от вирусной инфекции, при этом продолжая работать в больнице.