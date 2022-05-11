Президента Интерпола заподозрили в соучастии в пытках

Судебное расследование начато в отношении президента Интерпола, генерал-майора из ОАЭ Ахмеда Насера аль-Раиси по подозрению в "соучастии в пытках".

Судебное расследование начато в отношении президента Интерпола, генерал-майора из ОАЭ Ахмеда Насера аль-Раиси по подозрению в "соучастии в пытках".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Судебное расследование было инициировано в конце марта в Париже по факту "соучастия в пытках" после жалобы двух британцев на президента Интерпола.

Национальная антитеррористическая прокуратура подтвердила, что она поручила парижскому следственному судье провести расследование после жалобы, в которой речь идет о "пытках" и "произвольном задержании" в 2018 и 2019 годах.

Ранее в отношении аль-Раиси уже было начато предварительное расследование во Франции по подозрению в "пытках и актах варварства". Жалобу против президента Интерпола подал Центр по защите прав человека стран Залива. Правозащитники считают, что аль-Раиси в бытность одним из руководителей эмиратского МВД был причастен к пыткам оппозиционера Ахмеда Мансура. Жалоба была подана в январе в антитеррористическую прокуратуру Франции.