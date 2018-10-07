Президента Интерпола подозревают в нарушении закона в Китае

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент Интерпола Мэн Хунвэй, также занимающий должность заместителя министра общественной безопасности КНР, о пропаже которого на территории Китая сообщалось ранее, подозревается в нарушении закона страны, и китайские власти проводят проверку в его отношении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в воскресенье на сайте Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

"Мэн Хунвэй, заместитель министра общественной безопасности КНР, подозревается в нарушении закона, в настоящее время государственный комитет по надзору проводит проверку в его отношении", - говорится в тексте.

Президент Интерпола Мэн Хунвэй отбыл в Китай 29 сентября. По данным AFP, последний раз он выходил на связь неделю назад. Прокуратурой города Лиона (центральная часть Франции) инициировано расследование в связи с пропажей без вести президента Интерпола.

Ранее китайское издание South China Morning Post сообщало, что Мэн Хунвэй находится в КНР под следствием. Как указывала газета, президента Интерпола увезли на допрос сразу по прилете в Китай 29 сентября.