Президента Федерации футбола Италии подозревают в растрате и отмывании денег

Прокуратура Рима начала расследование в отношении президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравины из-за предполагаемых финансовых махинаций.

Прокуратура Рима начала расследование в отношении президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравины из-за предполагаемых финансовых махинаций.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал BFM TV.

В четверг допрос Гравины продолжался около часа. Глава федерации подозревается в растрате и отмывании денег начиная с 2018 года при присуждении тендера на футбольный тематический канал Lega Pro (третьего по силе дивизиона Италии - прим - ред.) компании Isg Ginko. Отмечается, что власти Италии официально включили его в список подозреваемых.

Гравина возглавляет итальянскую федерацию с октября 2018 года. В апреле 2021 года он также стал вице-президентом Союза европейских футбольных ассоциаций.