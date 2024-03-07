О нас

Президента Федерации футбола Италии подозревают в растрате и отмывании денег

Президента Федерации футбола Италии подозревают в растрате и отмывании денег Прокуратура Рима начала расследование в отношении президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравины из-за предполагаемых финансовых махинаций.
Другие страны
7 марта 2024 г. 22:14
Президента Федерации футбола Италии подозревают в растрате и отмывании денег

Прокуратура Рима начала расследование в отношении президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравины из-за предполагаемых финансовых махинаций.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFM TV.

В четверг допрос Гравины продолжался около часа. Глава федерации подозревается в растрате и отмывании денег начиная с 2018 года при присуждении тендера на футбольный тематический канал Lega Pro (третьего по силе дивизиона Италии - прим - ред.) компании Isg Ginko. Отмечается, что власти Италии официально включили его в список подозреваемых.

Гравина возглавляет итальянскую федерацию с октября 2018 года. В апреле 2021 года он также стал вице-президентом Союза европейских футбольных ассоциаций.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
Азербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
ФотоАзербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
1 марта 2024 г. 11:47
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
2 марта 2024 г. 08:21
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
3 марта 2024 г. 14:35
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
Система оплаты за газ для абонентов будет временно недоступна
2 марта 2024 г. 13:56
По Одессе нанесен удар беспилотниками, есть погибший и раненые
По Одессе нанесен удар беспилотниками, есть погибший и раненые
2 марта 2024 г. 06:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi