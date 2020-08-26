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Президента Чехии госпитализировали

Президента Чехии госпитализировали Чешский президент Милош Земан госпитализирован после травмы руки, ему предстоит операция.
Другие страны
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26 августа 2020 г. 02:03
Президента Чехии госпитализировали
Милош Земан

Чешский президент Милош Земан госпитализирован после травмы руки, ему предстоит операция.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.

"Господин президент госпитализирован в связи с травмой руки в Центральном военном госпитале в Праге. Будет сделана операция на руке. Ситуация не представляет опасности для жизни, господин президент находится в контакте с семьей и своими сотрудниками", - написал Овчачек в Twitter.

Отмечается, что 70-летний чешский президент ранее жаловался на болезни ног. Нынешняя же травма могла быть вызвана неудачным падением.

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