Президента Чехии госпитализировали

Чешский президент Милош Земан госпитализирован после травмы руки, ему предстоит операция.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.
"Господин президент госпитализирован в связи с травмой руки в Центральном военном госпитале в Праге. Будет сделана операция на руке. Ситуация не представляет опасности для жизни, господин президент находится в контакте с семьей и своими сотрудниками", - написал Овчачек в Twitter.
Отмечается, что 70-летний чешский президент ранее жаловался на болезни ног. Нынешняя же травма могла быть вызвана неудачным падением.