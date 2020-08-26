Президента Чехии госпитализировали

Чешский президент Милош Земан госпитализирован после травмы руки, ему предстоит операция.

Чешский президент Милош Земан госпитализирован после травмы руки, ему предстоит операция.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.

"Господин президент госпитализирован в связи с травмой руки в Центральном военном госпитале в Праге. Будет сделана операция на руке. Ситуация не представляет опасности для жизни, господин президент находится в контакте с семьей и своими сотрудниками", - написал Овчачек в Twitter.

Отмечается, что 70-летний чешский президент ранее жаловался на болезни ног. Нынешняя же травма могла быть вызвана неудачным падением.