Президента Бразилии госпитализировали

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован, возможно, это вновь связано с кишечной непроходимостью.

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован, возможно, это вновь связано с кишечной непроходимостью.

Как передает Report со ссылкой на "Agence France-Presse", в июле 2021 года Болсонару уже оказывался в больнице по этой же причине. Он был выписан после четырех дней госпитализации.

По данным бразильских СМИ, его госпитализировали в экстренном порядке рано утром в понедельник. В результате бразильский лидер был вынужден прервать свой отпуск на юге страны. Сейчас его состояние стабильно, говорится в сообщении больницы.

"У президента кишечная субокклюзия, он стабилен, проходит лечение", - отмечается в заявлении.

"Мне сделают исследования для возможной операции непроходимости кишечника", - написал президент в Twitter.

Болсонару рассказал, что плохо почувствовал себя после еды еще в воскресенье.

Проблемы со здоровьем президент Бразилии испытывает после покушения в 2018 году. Тогда Болсонару получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.