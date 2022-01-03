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Президента Бразилии госпитализировали

Президента Бразилии госпитализировали Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован, возможно, это вновь связано с кишечной непроходимостью.
Другие страны
3 января 2022 г. 18:44
Президента Бразилии госпитализировали

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован, возможно, это вновь связано с кишечной непроходимостью.

Как передает Report со ссылкой на "Agence France-Presse", в июле 2021 года Болсонару уже оказывался в больнице по этой же причине. Он был выписан после четырех дней госпитализации.

По данным бразильских СМИ, его госпитализировали в экстренном порядке рано утром в понедельник. В результате бразильский лидер был вынужден прервать свой отпуск на юге страны. Сейчас его состояние стабильно, говорится в сообщении больницы.

"У президента кишечная субокклюзия, он стабилен, проходит лечение", - отмечается в заявлении.

"Мне сделают исследования для возможной операции непроходимости кишечника", - написал президент в Twitter.

Болсонару рассказал, что плохо почувствовал себя после еды еще в воскресенье.

Проблемы со здоровьем президент Бразилии испытывает после покушения в 2018 году. Тогда Болсонару получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya Prezidenti təcili xəstəxanaya yerləşdirilib

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