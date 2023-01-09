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Президента Бразилии эвакуировали в безопасный район столицы

Президента Бразилии эвакуировали в безопасный район столицы Президента Бразилии Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части столицы государства.
Другие страны
9 января 2023 г. 00:36
Президента Бразилии эвакуировали в безопасный район столицы

Президента Бразилии Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части столицы государства.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщили местные СМИ.

В настоящее время в столице Бразилии проходят массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару.

Предполагалось, что выступления будут мирными. Однако акции протеста переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга требуют отставки президента да Силвы.

Зафиксированы столкновения с полицией, протестующие прорвались в здание государственного парламента в столице страны.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBraziliya Prezidenti etirazlarla əlaqədar paytaxtın təhlükəsiz ərazisinə təxliyə edilib

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