Президента Бразилии эвакуировали в безопасный район столицы

Президента Бразилии Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части столицы государства.

Президента Бразилии Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части столицы государства.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщили местные СМИ.

В настоящее время в столице Бразилии проходят массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару.

Предполагалось, что выступления будут мирными. Однако акции протеста переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга требуют отставки президента да Силвы.

Зафиксированы столкновения с полицией, протестующие прорвались в здание государственного парламента в столице страны.