Президента Бразилии эвакуировали в безопасный район столицы

Президента Бразилии Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части столицы государства.
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В настоящее время в столице Бразилии проходят массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару.
Предполагалось, что выступления будут мирными. Однако акции протеста переросли в массовый захват правительственных зданий. Участники митинга требуют отставки президента да Силвы.
Зафиксированы столкновения с полицией, протестующие прорвались в здание государственного парламента в столице страны.