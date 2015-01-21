​Президента Аргентины обвиняют в убийстве

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ После смерти прокурора Альберто Нисмана на улицы Буэнос-Айреса вышли протестующие, которые не верят в самоубийство человека, обвинившего высокопоставленных аргентинских чиновников.

Как передает Report, большинство из них возлагают ответственность за случившееся на президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер.

Некоторые протестующие в открытую обвиняют главу страны: они выкрикивают лозунги о том, что Кристина Киршнер – убийца.

Судья Патрисия Буллрич, перед которой прокурор и должен был изложить свои обвинения в адрес президента и главы МИД страны, считает версию о самоубийстве более чем сомнительной, несмотря на заявления судмедэкспертов.

"Несколько дней перед своей смертью прокурор был очень активен, сфокусирован на презентации, которую он должен был показать в конгрессе, на доказательствах, которые он планировал продемонстрировать. Трудно поверить, что он бы покончил с собой", – цитируют ее Report со ссылкой на Вести.Ru.

Патрисия Буллрич отметила, что все собранные погибшим факты в любом случае будут сохранены и приобщены к делу.