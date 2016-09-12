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    Президент Зимбабве Роберт Мугабе открыл памятник самому себе - ФОТО

    Статуя создана местным скульптором Домиником Бехурой

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В столице Зимбабве Хараре состоялась церемония открытия памятника президенту страну Роберту Мугабе. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, на мероприятии присутствовал и сам 92-летний глава государства.

    Четырехметровая каменная статуя, созданная местным скульптором Домиником Бехурой, изображает Мугабе в очках и с усами, его рука поднята и сжата в кулак.

    Мугабе назвал посвященную себе статую "замечательным искусством".

    Роберт Мугабе бессменно правит страной с 1980 года.

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