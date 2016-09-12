Президент Зимбабве Роберт Мугабе открыл памятник самому себе - ФОТО

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В столице Зимбабве Хараре состоялась церемония открытия памятника президенту страну Роберту Мугабе. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, на мероприятии присутствовал и сам 92-летний глава государства.

Четырехметровая каменная статуя, созданная местным скульптором Домиником Бехурой, изображает Мугабе в очках и с усами, его рука поднята и сжата в кулак.

Мугабе назвал посвященную себе статую "замечательным искусством".

Роберт Мугабе бессменно правит страной с 1980 года.