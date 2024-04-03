Президент Зимбабве объявил в стране национальное бедствие в связи с засухой

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил режим национального бедствия в стране из-за сильной засухи.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил режим национального бедствия в стране из-за сильной засухи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"Я объявляю положение национального бедствия из-за сильной засухи и нашествия сельскохозяйственных вредителей, - сказал глава государства. - Мы ожидаем, что в продовольственной помощи будут нуждаться более 2,7 млн человек, как предполагалось ранее. Но мы не допустим, чтобы кто-то умирал от голода. Мы произведем закупки зерна за границей".

Президент также обратился к мировому сообществу с просьбой оказать помощь.

"Нам потребуется дополнительно 2 млрд долларов на борьбу с засухой", - сказал он.