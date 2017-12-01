Президент Зимбабве назначил новое правительство

© Chronicle.co.

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назначил новое правительство.

Как передает Report, ранее в понедельник Мнангагва распустил старый кабинет министров и назначил временное правительство, которое должно было работать до назначения постоянного кабмина.

Вновь назначено оказалось 22 министра. Пост главы МИД занял генерал-майор Сибусисо Мойо. Патрик Чинамаса, который занимал должность министра финансов и экономического развития при бывшем президенте Роберте Мугабе, сохранил свою должность. Пост министра обороны занял Кембо Мохади, ранее возглавлявший управление госбезопасности при президенте Мугабе.

93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку на прошлой неделе под давлением военных и руководства правящей партии.