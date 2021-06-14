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Президент Замбии потерял сознание на военном параде

Президент Замбии потерял сознание на военном параде Президент Замбии Эдгар Лунгу потерял сознание на военном параде в столице страны Лусаке. Как передает Report, об этом сообщает местное издание Zambia Watchdog со ссылкой на офис главы государства.
Другие страны
14 июня 2021 г. 16:14
Президент Замбии потерял сознание на военном параде

Президент Замбии Эдгар Лунгу потерял сознание на военном параде в столице страны Лусаке. Как передает Report, об этом сообщает местное издание Zambia Watchdog со ссылкой на офис главы государства.

Накануне в стране отмечался день вооруженных сил страны. "Присутствовавший на мероприятии президент Эдгар Лунгу почувствовал внезапное головокружение… Он сразу пришел в себя и на правительственном автомобиле вернулся в свою резиденцию. Президент заверяет граждан и международное сообщество, что он чувствует себя хорошо и продолжает исполнять обязанности главы государства", - говорится в заявлении.

На следующий день после инцидента с 64-летним Лунгу стало известно о госпитализации первого президента страны Кеннета Каунды, возглавлявшего страну с 1964 по 1991 год.

По данным издания Zambia News 365, 97-летний Каунда, которого называют основателем национальной государственности, проходит лечение в одном из военных госпиталей Лусаки. О причинах госпитализации не сообщается.

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Версия на английском языке Zambia President Edgar Lungu collapses during military parade

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