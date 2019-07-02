​Президент Южной Кореи увидел конец вражды между США и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что США и КНДР встречей лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына фактически объявили о прекращении враждебных отношений, передаёт Report.

Он отметил, что, хотя два лидера и не подписали вообще ни одного документа, их действия были равноценны "фактическому объявлению о прекращении враждебных отношений и начале полноценной мирной эры", сообщает "Интерфакс".

В воскресенье Трамп и Ким Чен Ын встретились тет-а-тет в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.

Кроме того, оба лидера пообщались с присутствовавшим там Мун Чжэ Ином.

Таким образом, состоялась первая в истории трехстороння встреча лидеров США, КНДР и Южной Кореи.