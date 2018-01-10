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    Президент Южной Кореи заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном

    Соответствующие заявление было сделано в среду в ходе ежегодной пресс-конференции южнокорейского лидера

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но "лишь при определенных условиях".

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Ренхап.

    По данным агентства, соответствующие заявление было сделано в среду в ходе ежегодной пресс-конференции южнокорейского лидера.

    Летом прошлого года во время выступления в Берлине Мун Чжэ Ин заявил, что контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном необходим, и встреча на высшем уровне состоится при условии, если она послужит снятию напряженности и конфронтации.

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