Президент Южной Кореи заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но "лишь при определенных условиях".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ренхап.

По данным агентства, соответствующие заявление было сделано в среду в ходе ежегодной пресс-конференции южнокорейского лидера.

Летом прошлого года во время выступления в Берлине Мун Чжэ Ин заявил, что контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном необходим, и встреча на высшем уровне состоится при условии, если она послужит снятию напряженности и конфронтации.