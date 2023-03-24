Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за свои "безрассудные провокации"

Власти КНДР поплатятся за свои провокационные действия.
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"Ядерное оружие Северной Кореи становится совершеннее с каждым днем, они проводят ракетные провокации с беспрецедентной частотой. Я позабочусь о том, чтобы Северная Корея заплатила за свои безрассудные провокации", — заявил южнокорейский лидер.
По словам Еля, на фоне ракетно-ядерной программы Пхеньяна Сеул значительно укрепит южнокорейскую систему "трех осей", под которой подразумеваются готовность нанести упреждающий удар по ракетным объектам противника, планы по уничтожению политического руководства оппонента и средства противоракетной обороны.
Президент республики также добавил, что Южная Корея будет и далее укреплять сотрудничество в сфере безопасности с США и Японией.
Ранее стало известно, что КНДР испытала подводный беспилотник, способный вызвать "радиоактивное цунами" в результате подрыва ядерного заряда.