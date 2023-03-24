Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за свои "безрассудные провокации"

Власти КНДР поплатятся за свои провокационные действия.

Власти КНДР поплатятся за свои провокационные действия.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель на мероприятии, посвященном Дню защиты Желтого моря.

"Ядерное оружие Северной Кореи становится совершеннее с каждым днем, они проводят ракетные провокации с беспрецедентной частотой. Я позабочусь о том, чтобы Северная Корея заплатила за свои безрассудные провокации", — заявил южнокорейский лидер.

По словам Еля, на фоне ракетно-ядерной программы Пхеньяна Сеул значительно укрепит южнокорейскую систему "трех осей", под которой подразумеваются готовность нанести упреждающий удар по ракетным объектам противника, планы по уничтожению политического руководства оппонента и средства противоракетной обороны.

Президент республики также добавил, что Южная Корея будет и далее укреплять сотрудничество в сфере безопасности с США и Японией.

Ранее стало известно, что КНДР испытала подводный беспилотник, способный вызвать "радиоактивное цунами" в результате подрыва ядерного заряда.