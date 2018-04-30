Президент Южной Кореи: Трамп должен получить Нобелевскую премию мира

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ "Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе заседания кабинета министров.

Он считает, что его американский коллега Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира за усилия, направленные на сдерживание ядерной программы КНДР.

На прошлой неделе американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил в эфире телеканала Fox News, что Трампу стоит вручить Нобелевскую премию мира, если КНДР прекратит свою ядерную программу, а ситуация на Корейском полуострове будет урегулирована.

27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет.