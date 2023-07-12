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Президент Южной Кореи провел заседание Совета нацбезопасности из-за пуска КНДР

Президент Южной Кореи провел заседание Совета нацбезопасности из-за пуска КНДР Президент Республики Корея Юн Сок Ёль провел чрезвычайное заседание постоянных членов Совета нацбезопасности в связи с ракетным пуском КНДР.
Другие страны
12 июля 2023 г. 09:17
Президент Южной Кореи провел заседание Совета нацбезопасности из-за пуска КНДР

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль провел чрезвычайное заседание постоянных членов Совета нацбезопасности в связи с ракетным пуском КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

В президентской администрации сообщили, что южнокорейский лидер находится с визитом в Литве, где проходит саммит НАТО. В частности, Юн Сок Ёль заявил, что Пхеньян "заплатит за незаконные действия", и дал указание укрепить расширенное сдерживание Республики Корея и США через консультативную группу по ядерному планированию.

Ранее южнокорейские военные информировали, что КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности из района Пхеньяна в сторону Японского моря. Снаряд пролетел расстояние около 1 тыс. км и упал в Японском море. Как пишет Yonhap, запущенная баллистическая ракета могла быть межконтинентальной. Предыдущий ракетный пуск КНДР состоялся 15 июня.

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявил, что нынешний запуск - "серьезная провокация", которая нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и подрывает мир на Корейском полуострове.

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