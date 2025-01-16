Президент Южной Кореи провел ночь в 10-метровой камере изолятора

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ночь на 16 января содержался в 10-метровом помещении, предназначенном для подозреваемых, ожидающих решения о продлении задержания.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ночь на 16 января содержался в 10-метровом помещении, предназначенном для подозреваемых, ожидающих решения о продлении задержания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал MBC.

Его доставили в Сеульский следственный изолятор 15 января ближе к 22:00. Президент содержался отдельно от других задержанных, поэтому, как указывает телеканал, это была фактически одиночная камера. В помещении были письменный стол, отдельный туалет, спальные принадлежности и телевизор.

По информации телеканала YTN, Юн Сок Ёль остался в обычной одежде, в помещении круглосуточно велось видеонаблюдение. На завтрак предлагались хлопья, молоко, вареное яйцо и орехи. Неизвестно, употребил ли он это в пищу.

Отмечается, что раздавались призывы о необходимости объявить СИЗО особой зоной безопасности в соответствии с законом о службе охраны президента. Но содержание договоренностей телохранителей и следственного изолятора не разглашаются. Действующий глава государства арестован впервые, вплоть до решения Конституционного суда по делу об импичменте полномочия Юн Сок Ёля считаются приостановленными.