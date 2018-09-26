Президент Южной Кореи призвал мировое сообщество поддержать КНДР

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время выступления с трибуны Генассамблеи ООН призвал мировое сообщество поддержать выбор Северной Кореи пойти по пути денуклеаризации.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости».

Мун Чжэ Ин отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын, с которым они уже трижды встретились в этом году, дал обещание свернуть ядерную программу и направить усилия на развитие экономики страны.

«Мы должны заверить председателя Кима, что он сделал правильное решение, взяв обязательства по денуклеаризации», — пояснил Мун Чжэ Ин.

Он также добавил, что теперь настала очередь международного сообщества позитивно ответить на выбор Северной Кореи и поощрить ее. Также президент Южной Кореи заверил, что его страна будет содействовать участию КНДР в жизни мирового сообщества.