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    Президент Южной Кореи призвал лидеров США и КНДР не отказываться от встречи

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Мун Чжэ Ин отметил, что денуклеаризация Корейского полуострова не терпит отлагательств.

    Как сообщает Report,  об этом передает РИА Новости.

    «Я смущён и крайне сожалею в связи с тем, что запланированный саммит США и КНДР не состоится 12 июня. Ожидаю, что в дальнейшем проблема разрешится путём более прямого и тесного диалога между лидерами», — заявил южнокорейский президент.

    Ранее сегодня стало известно, что Дональд Трамп написал письмо Ким Чен Ыну. В послании он указал, что не считает целесообразной встречу из-за последних враждебных заявлений КНДР. Одновременно президент США подчеркнул, что готов провести переговоры в будущем.

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