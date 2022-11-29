Президент Южной Кореи призвал Китай отговорить КНДР от ядерной программы

Китаю следует оказать влияние на КНДР, чтобы в Пхеньяне отказались от ракетно-ядерной программы.

Китаю следует оказать влияние на КНДР, чтобы в Пхеньяне отказались от ракетно-ядерной программы.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Reuters заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

"У Китая есть возможность оказывать влияние на Северную Корею и есть ответственность участвовать в процессе", - сказал южнокорейский лидер.

Он добавил, что Пекину как постоянному члену Совета Безопасности ООН следует оказывать давление на Пхеньян с целью поддержания мира и стабильности. Юн Сок Ёль отметил, что усилия, направленные на сворачивание ракетно-ядерной программы КНДР, соответствуют интересам КНР, так как при росте напряженности страны региона отвечают увеличением оборонного бюджета и более частым появлением американских кораблей и самолетов.