Президент Южной Кореи примет участие в саммите НАТО

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель примет участие в саммите НАТО, который состоится в Испании в конце июня.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель примет участие в саммите НАТО, который состоится в Испании в конце июня.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителя главы государства.

По его словам, встреча станет возможностью для Южной Кореи укрепить сотрудничество с членами НАТО для поддержания международного порядка, основанного на правилах.

Юн Сок Ель также планирует во время поездки провести несколько двусторонних саммитов, заявил чиновник, но не стал вдаваться в подробности.

В сообщении отмечается, что посещение саммита НАТО станет первой поездкой Юн Сок Еля в качестве главы государства.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня.