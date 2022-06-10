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Президент Южной Кореи примет участие в саммите НАТО

Президент Южной Кореи примет участие в саммите НАТО Президент Южной Кореи Юн Сок Ель примет участие в саммите НАТО, который состоится в Испании в конце июня.
Другие страны
10 июня 2022 г. 09:43
Президент Южной Кореи примет участие в саммите НАТО

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель примет участие в саммите НАТО, который состоится в Испании в конце июня.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителя главы государства.

По его словам, встреча станет возможностью для Южной Кореи укрепить сотрудничество с членами НАТО для поддержания международного порядка, основанного на правилах.

Юн Сок Ель также планирует во время поездки провести несколько двусторонних саммитов, заявил чиновник, но не стал вдаваться в подробности.

В сообщении отмечается, что посещение саммита НАТО станет первой поездкой Юн Сок Еля в качестве главы государства.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня.

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