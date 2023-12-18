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Президент Южной Кореи приказал укреплять средства сдерживания КНДР в ответ на пуск ракеты

Президент Южной Кореи приказал укреплять средства сдерживания КНДР в ответ на пуск ракеты Президент Республики Корея Юн Сок Ёль приказал укреплять потенциал по сдерживанию ядерной угрозы со стороны КНДР.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 09:20
Президент Южной Кореи приказал укреплять средства сдерживания КНДР в ответ на пуск ракеты

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль приказал укреплять потенциал по сдерживанию ядерной угрозы со стороны КНДР.

Об этом Report передает со ссылкой на Yonhap.

"Способствуйте скорейшей реализации задач консультативной группы по ядерному планированию, укрепляйте практический потенциал средств ядерного сдерживания КНДР [в арсенале] Республики Корея и США", - заявил президент РК на заседании Совета национальной безопасности. Оно было организовано в связи с запуском баллистической ракеты большой дальности КНДР 18 декабря. На заседании председательствовал глава управления национальной безопасности администрации президента Чо Тхэ Ён.

С докладом о ситуации выступил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил. "Активно способствуйте совместному ответу Республики Корея, США и Японии, используя систему обмена информацией о северокорейских ракетных пусках в режиме реального времени", - добавил президент.

Юн Сок Ёль также приказал поддерживать боеготовность, чтобы иметь возможность дать сокрушительный ответ на любые провокации КНДР в отношении территории и населения Республики Корея.

По данным южнокорейских военных, КНДР 18 декабря осуществила запуск баллистической ракеты большой дальности из столичного региона в сторону Японского моря. Агентство Рёнхап указывает, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете. Это был пятый запуск Пхеньяном МБР в нынешнем году. Предыдущий состоялся в июле.

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Версия на английском языке S. Korean president orders strengthened N. Korean deterrent in response to missile launch

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