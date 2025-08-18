Президент Южной Кореи приказал соблюдать договоренности с КНДР

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на заседании кабинета министров распорядился соблюдать договоренности с КНДР там, "где это возможно".

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на заседании кабинета министров распорядился соблюдать договоренности с КНДР там, "где это возможно".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, слова южнокорейского лидера приводит его администрация.

"Настоящая безопасность основана на защите мира. Мы должны иметь мужество постепенно делать шаги по снижению напряженности, сохраняя высокую обороноспособность", - сказал Ли Чжэ Мён. "Прошу профильные органы подготовиться к поэтапному выполнению существующих межкорейских соглашений, начиная с тех частей, где это возможно", - заявил президент Республики Корея.

"Если результаты малых действенных шагов будут накапливаться, как галька, взаимное доверие будет восстановлено. Дорога к миру станет шире, будет заложен фундамент для взаимного роста Юга и Севера", - считает президент. Он добавил, что поддержание межкорейских отношений создает пространство для дипломатии "в условиях стремительно меняющейся" внешнеполитической обстановки.

Ли Чжэ Мён обратил внимание на популярность анимационного фильма KPop Demon Hunters и заявил, что подобные продукты стимулируют рост интереса к стране и ее истории. Он попросил профильные ведомства разработать стратегию по дальнейшему продвижению и поддержке южнокорейской популярной культуры.