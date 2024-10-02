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Президент Южной Кореи приказал отправить на Ближний Восток военный самолет

Президент Южной Кореи приказал отправить на Ближний Восток военный самолет Южная Корея отправит военный самолет на Ближний Восток для эвакуации своих граждан, проживающих в регионе.
Другие страны
2 октября 2024 г. 13:03

Южная Корея отправит военный самолет на Ближний Восток для эвакуации своих граждан, проживающих в регионе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Офисе южнокорейского президента.

Сообщается, что в ходе прошедшего экстренного совещания, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал незамедлительно отправить военный самолет для эвакуации своих граждан.

"Президент подчеркнул, что самое главное - это защита наших граждан, находящихся в Израиле и регионе Ближнего Востока, и приказал принять все необходимые меры. В частности, он приказал немедленно отправить военный транспортный самолет для эвакуации наших граждан", - говорится в сообщении.

Глава государства также подчеркнул, что будет продолжать плотное сотрудничество с международным сообществом для скорейшей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

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