Президент Южной Кореи приказал отправить на Ближний Восток военный самолет

Южная Корея отправит военный самолет на Ближний Восток для эвакуации своих граждан, проживающих в регионе.

Южная Корея отправит военный самолет на Ближний Восток для эвакуации своих граждан, проживающих в регионе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Офисе южнокорейского президента.

Сообщается, что в ходе прошедшего экстренного совещания, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал незамедлительно отправить военный самолет для эвакуации своих граждан.

"Президент подчеркнул, что самое главное - это защита наших граждан, находящихся в Израиле и регионе Ближнего Востока, и приказал принять все необходимые меры. В частности, он приказал немедленно отправить военный транспортный самолет для эвакуации наших граждан", - говорится в сообщении.

Глава государства также подчеркнул, что будет продолжать плотное сотрудничество с международным сообществом для скорейшей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.