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Президент Южной Кореи прибыл с необъявленным визитом на Украину

Президент Южной Кореи прибыл с необъявленным визитом на Украину Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в субботу прибыл с необъявленным визитом на Украину.
Другие страны
15 июля 2023 г. 11:19
Президент Южной Кореи прибыл с необъявленным визитом на Украину

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в субботу прибыл с необъявленным визитом на Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Южнокорейский президент вместе с женой прибыл на Украину из Польши, где он находился в рамках своего европейского турне для участия в саммите НАТО, уточняет агентство. По информации Yonhap, Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень. Ожидается, что в субботу у него также состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это первый визит Юн Сок Ёля на Украину с момента избрания в 2022 году. Последний раз южнокорейский президент проводил встречу с Зеленским в мае этого года в японской Хиросиме, где проходил саммит G7.

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